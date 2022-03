Hubble har taget et billede af den ældste stjerne, vi nogensinde har set

Astronomerne bag observationen, der blandt andet kommer fra Københavns Universitet og DTU, vurderer, at stjernen kun er omkring 1 mia. år yngre end selve universet.

Det lys, der kommer fra Earendel, blev nemlig udsendt for omkring 13 mia. år siden. Et lysår er den afstand, lys tilbagelægger på et år. Hvis afstanden til et objekt er 600 lysår, vil det tage lyset 600 år at nå os fra det objekt.

»På det tidspunkt var den 4 mia. lysår væk fra proto-Mælkevejen (det, der blev til vores galakse Mælkevejen, red.), men i løbet af de næsten 13 mia. år, det tog lyset at nå os, har universet udvidet sig så meget, at Earendel nu er svimlende 28 mia. lysår væk,« siger medforfatter Victoria Strait, postdoc ved Cosmic Dawn Center, som hører under Niels Bohr Institutet og DTU Space, i en pressemeddelelse.