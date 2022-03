Forskere: 5 råd til at holde hjernen sund og undgå demens

»Her er det rigtigt godt med lidt ekstra hjernegymnastik. Øv dig på udenlandske sprog, lær at spille et musikinstrument, lyt til musik, vær sammen med venner, læs aviser og bøger, og deltag i foreningslivet. Lev et aktivt liv,« lyder det fra Åsa Fex Svenningsen, lektor ved Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet, til Videnskab.dk.

3

Få nok søvn

Råd nummer tre er også en forudsætning for, at vi kan holde hjernen i gang. Vi skal sørge for at få god og tilstrækkelig søvn.

»Vi ved, at søvn påvirker vores indlæring, og så lader søvn også til at rense vores hjerne for affaldsstoffer,« siger Thomas Alrik Sørensen, som er lektor ved Centre for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet, til Videnskab.dk.

Hvis vi sover dårligt eller for lidt, ophober affaldsstofferne sig i stedet i hjernen, og det, mener forskere, kan højne risikoen for demens.

4

Kvit smøgerne

Et andet rigtig godt råd, hvis du vil nedbringe din risiko for demens, er at lade være med at ryge, da rygning er forbundet med 60 pct. øget risiko for demens.

»Der er lavet undersøgelser, der viser, at risikoen for demens falder signifikant ved rygestop. Den kommer ikke helt ned på niveauet fra før, du begyndte at ryge, men det viser, at det aldrig er for sent at holde op,« siger Kasper Jørgensen til Videnskab.dk.

»Cigaretter ville ikke blive godkendt, hvis de blev udviklet i dag. Det er nok en af de giftigste stimulanser, der findes, og rygning er en af de risikofaktorer, der er relativt let at gøre noget ved.«

5

Dyrk motion

Det sidste råd kommer fra Thomas Alrik Sørensen og går på, at du skal dyrke motion for at holde hjernen sund.

Flere befolkningsundersøgelser viser, at fysisk aktivitet kan nedsætte risikoen for demenssygdomme, fordi det lader os bevare de kognitive funktioner i hjernen bedre.

Hvis du af en eller anden årsag ikke bare kan gå ned i fitnesscentret eller løbe en tur, så peger studier også på, at noget så ligetil som en langsom gåtur kan gøre hjernen skarpere, modvirke forhøjet blodsukker og statistisk set bidrage til en længere levetid.

Ingen garanti – men hvad så?

Selvom de seks råd statistisk set kan nedbringe risikoen for demens, er der desværre ingen garanti for, at du undgår demens i alderdommen.

Cirka 60 pct. af vores risiko for at udvikle demens er nemlig forudbestemt af vores gener. Det efterlader omkring 40 pct., som du i større eller mindre grad kan påvirke.