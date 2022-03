Nedadbøjet hoved og øjenkontakt: Et universelt tegn på dominans?

Læs også: Vores kommunikation er blevet ”emojionel”

Ikke afgjort

Forskerne har også undersøgt, hvor påvirkede mayangnaerne er af vestlig kultur, ved at vise dem billeder af blandt andet Donald Trump, Barack Obama, Will Smith, Brad Pitt og Cristiano Ronaldo.

I gennemsnit identificerede mayangnaerne færre end 1 af de i alt 13 vestlige kulturikoner, hvilket bekræftede forskerne i, at deltagerne kun havde haft begrænset kontakt til vestlig kultur.

Den del af konklusionen er Ro Julia Robotham dog ikke helt enig i. Selv om mange af mayangnaerne ikke kunne identificere vestlige kulturikoner, angav hele 30 pct. nemlig at have set en amerikansk film. Endnu flere har sandsynligvis set nicaraguanske film, som man må formode har et vestligt præg, lyder det.

»Derfor kan vi ikke udelukke, at mayangnaerne har tillært hovedvippets betydning fra vestlig kultur, men fundet er alligevel interessant. For alt andet lige har de stadig begrænset kontakt med andre kulturer, så det er nærliggende at tænke, at det er en opfattelse, de er født med,« siger Ro Julia Robotham.

Hjernen er programmeret til at opfatte kanter

Forskernes teori om, hvorfor hovedvippet kan være universelt afkodeligt, går på, at mennesker er udviklet til automatisk at forbinde den skarpe og kantede form, øjenbrynene får, når vi bøjer hovedet let forover, med dominans.

Den teori stemmer overens med forskning i hjernens opfattelse af kantede former, fortæller Ro Julia Robotham.