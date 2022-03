Ny teori: Stonehenge blev brugt som en 30-dages solkalender

»Han hiver andre elementer ind fra anlægget – for eksempel ”station stones” – der står uden for cirklen, for at få kalenderen til at gå op. Og der er andre dele ved anlægget, han ignorerer, som for eksempel de mindre bluestones, som også står inde i stencirklen. Hvad har deres funktion været? Det kommer han ikke ind på,« siger Rune Iversen, der derfor ikke er helt overbevist om, at det er det, der ligger bag hele Stonehenge.

Det er dog vigtigt at nævne, at Stonehenge var et ”dynamisk” anlæg. Og det har ikke bare haft én funktion gennem hele dets brugsperiode på mange hundrede år. Men mange, påpeger Rune Iversen.

»Det har ændret karakter. Og det er muligt, at det er en del af spillet,« slutter han.