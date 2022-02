Studie: Vi kan løfte folk ud af ekstrem fattigdom uden at ødelægge klimaet

Resultaterne viser blandt andet, at det gennemsnitlige CO 2 -aftryk hos den øverste 1 pct., der udleder mest, er over 75 gange højere end hos de nederste 50 pct., skriver mediet Carbon Brief, som har omtalt studiet, ifølge Videnskab.dk.

Nu kaster et nyt studie lys over, hvor stor uligheden i verdens CO 2 -regnskab egentlig er, baseret på data fra 116 lande, ifølge Videnskab.dk.

Den rigeste andel af verdensbefolkningen står for at udlede langt størstedelen af den CO 2 , som driver klimaforandringerne.

Det scenarie vil øge de globale CO 2 -udledninger i omegnen af 1 pct., indikerer forskernes beregninger, og det vidner om, at vi godt kan opfylde vores klimaambitioner, samtidig med at vi bekæmper ekstrem fattigdom, lyder vurderingen fra en dansk professor, der ikke har været med til at lave studiet.

Som noget nyt har forskerne regnet på, hvad det vil betyde for de globale udledninger, hvis man hæver millioner af mennesker op over Verdensbankens fattigdomsgrænse for ”ekstrem fattigdom”, der er sat til 1,9 dollars om dagen, godt 13 danske kroner.

Hvis vi skal sikre globale fremskridt inden for fattigdomsbekæmpelse uden at overskride klimamålene, er lande, der hælder store mængder af CO 2 ud i atmosfæren, nødt til at reducere deres CO 2 -udledning væsentligt, skriver forskerne i studiet.

»Jeg hæfter mig ved, hvor relativt lidt det egentlig koster på vores klimamålsætning at løfte folk ud af ekstrem fattigdom, globalt set. Det er nærmest, uanset hvor man sætter fattigdomsgrænsen inden for de gængse internationale fattigdomsgrænser, som de har set på i studiet her, selv om den beløbsgrænse stadig er meget lav,« siger John Thøgersen, der er professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

Antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret – fra 1,9 mia. i 1990 til 736 mio. i 2015. Men globalt set lever mere end 700 mio. mennesker stadig for mindre end 1,9 dollars (cirka 13 kr.) om dagen.

Med afsæt i de tal har forskerne bag det nye studie beregnet syv scenarier for fattigdomsbekæmpelse og udryddelse af ekstrem fattigdom, som er ét af FN’s 17 verdensmål.

Et af scenarierne tager afsæt i en fattigdomsgrænse på 1,9 dollars om dagen, mens et andet tager udgangspunkt i en fattigdomsgrænse på over 5 dollars – cirka 33 kr. – om dagen.

Det er værd at bemærke, at forskernes scenarier blandt andet bygger på den antagelse, at der ikke sker store ændringer i befolkningen eller i deres forbrug af energi.

I det scenarie, hvor flere millioner løftes over grænsen for ekstrem fattigdom, finder forskerne, at CO 2 -aftrykket per indbygger vil stige med omtrent 0,2 til 0,4 tons CO 2 i gennemsnit; der kan imidlertid være variationer i de enkelte lande.

Rige lande skal hjælpe til

Men jo højere fattigdomsgrænsen løftes, desto mere vil udledningerne stige, viser studiet.

Et andet eksempel er, at hvis man løfter 3,6 mia. mennesker over en fattigdomsgrænse på 5,5 dollars, vil de globale udledninger stige med omtrent 18 pct.