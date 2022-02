Forsker: Sådan bliver unge mænd til kvindehadende incels

I sidste uge blev der afsagt dom i en retssag i Nordjylland, hvor en 27-årig mand blev fundet skyldig i forsøg på manddrab efter at have planlagt masseskyderier. Forinden havde han i flere år udtrykt radikale kvindehadske holdninger på flere internetfora for såkaldte incels.

»Jeg blev forfærdet, da jeg så, hvor mange af brugerne der istemte fantasier om overgreb og voldtægt og mente, at når den ”uundgåelige revolution” kom, så skulle de nok ”tage, hvad der retteligt tilkom dem”. De talte om magt, dominans og vold som midler til at få sex – eller hævnen for manglen på samme,« siger Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, til Videnskab.dk.

En omfattende rapport fra 2020 identificerede 850 incels fra de nordiske lande, hvoraf næstflest var fra Danmark. Her lykkedes det en konsulent på rapporten at trænge ind i en ellers lukket verden og interviewe flere incels for at forstå dem og deres verdensbillede.

For at opspore incels kastede Christian Mogensen og hans kollegaer et finmasket net udover hjemmesiderne Twitter, 4chan og Reddit, der fangede indlæg med kvindenedsættende udtryk og koblede dem med nordiske ord og IP-adresser.

»Men når jeg fulgte enkelte brugere og læste alle deres indlæg, dannede der sig et billede af nogle unge mænd, som rigtignok udtrykte et dybt og bekymrende had til samfundet og kvinder. Først og fremmest hadede de dog deres liv og sig selv, og, måske mere end kvinderne, hadede de det samfund, som havde sat dem uden for seksuel indflydelse.«

Det næste skridt var at få lov at interviewe nogle af mændene, hvilket skulle vise sig at være endnu sværere end at opspore dem. Når Christian Mogensen rakte ud og spurgte, om de havde lyst til at snakke, blev han mål for tilsvininger og trusler:

»Når jeg lagde mit navn op på incel-fora, væltede det ind med dødstrusler og børneporno. Nogle skrev også ting som: ”Fuck dig, du kan bare prøve at høre, hvor hårdt jeg har det, så kan du blive ligesom mig”,« fortæller Christian Mogensen.

»Svært ikke at ryge ned i deres hul af sort energi«

Selv om det meste af responsen på incel-foraene var trusler og hate speech, indvilligede nogle af mændene i at lade sig interviewe. De havde et verdenssyn, hvor »al glæde og værdi handler om, hvor meget sex du kan regne med at få,« fortæller Christian Mogensen.

Det, som de mænd, Christian Mogensen interviewede, fortalte mest om, var imidlertid ikke deres verdensbillede. De ville meget hellere snakke om, hvordan de havde det.

»De havde historier om ekstrem fremmedgørelse, ingen venner, fraværende forældre, mobning og voldsomme skilsmisser. Det var svært ikke at ryge ned i deres hul af sort energi, for jeg kunne godt forstå, hvorfor nogle af mændene var kede af det og omsatte følelsen til vrede,« fortæller Christian Mogensen.

»Mændene føler sig fuldstændig afmægtige i forhold til den grundmenneskelige oplevelse, det er, at blive rummet, set og, til syvende og sidst, elsket.«

Kan incels hjælpes?

Et spørgsmål, der står tilbage, er, om de kvindehadende mænd på internettet kan hjælpes tilbage i samfundet. Christian Mogensens vurdering er, at det er muligt.

»Nogle af dem, der dukker op på incel-fora, er tidligere brugere, der skriver, at de er kommet ud på den anden side ved for eksempel at få en kæreste eller en uddannelse, og det er jo fantastisk,« fortæller han.

Men det er ikke alle incels, der glider ud af onlinemiljøerne af sig selv, så der skal også strukturelle foranstaltninger til at gribe mændene, mener han.