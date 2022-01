Gaskomfurer udleder store mængder gas, selv når de er slukket

Gassen fiser ud af gaskomfurer i langt større grad, end forskere tidligere har antaget. Hele 76 pct. af udledningen sker endda, når gaskomfurerne ikke er i brug. Det viser et nyt studie fra amerikanske Stanford University, skriver Videnskab.dk. Forskerne anslår, at gaslækagen fra de mere end 40 mio. gaskomfurer i amerikanske hjem belaster klimaet i lige så høj grad som 500.000 benzinbiler.

Gaslækagen er et problem, fordi det udleder store mængder af den stærkt klimabelastende drivhusgas metan. »Metan må helst ikke komme ud i atmosfæren, som det er, fordi det i så fald er en meget potent drivhusgas. Hvis det bliver brændt af, er det knap så slemt, for så bliver det til CO 2 og vanddamp,« forklarer lektor og energiforsker Gorm Bruun Andresen ved Aarhus Universitet til Videnskab.dk. Metan er en potent drivhusgas, der over en 20-årig periode absorberer varme op mod 84 gange bedre end CO 2 . Derfor er det også vigtigt, at vi begrænser udledningen af metan så vidt muligt.

Metan er, hvis det afbrændes, ganske vist et effektivt og mere grønt alternativ til andre fossile brændstoffer som kul. »Det interessante i studiet er, at det bliver belyst, hvor stort problemet er hos slutbrugeren. Altså i hjemmet hos den enkelte,« lyder det fra Gorm Bruun Andresen, der tilføjer, at det selvfølgelig ikke er hjemmene med gaskomfur, at det største problem med gaslækage kommer fra. »Det er et større problem med de ”usynlige” udslip, som sker ved udvinding af naturgas, da disse udslip både kan være store, svære at dokumentere eller måle. De optræder desuden ikke i CO 2 regnskabet for det land, hvor gassen bruges. For eksempel stammer omkring 45 pct. af den europæiske gasimport fra Rusland, hvor disse udslip formodes at være ret store,« påpeger energiforskeren.

Læs også: Forsker: Det er afgørende for klima og sundhed, at vi reducerer udledningen af metan For postdoc Yifan Du, der forsker ovne og forurening på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), springer resultaterne også i øjnene: »Jeg er meget overrasket over resultaterne i studiet. At 76 pct. af metanudledningen sker, mens gaskomfuret slet ikke er i brug kommer virkeligt bag på mig. De fleste af os ville nok ikke tro, at der var så store metanlæk, når komfuret ikke bruges,« skriver Yifan Du i en mail til Videnskab.dk. Yifan Du påpeger dog også, at problemet sandsynligvis er større i USA og andre steder i Europa end i Danmark. Der er ikke præcise tal for gasovne i Danmark, men en kortlægning af gasforbruget i Danmark fra 2017 konstaterede, at madlavning med gas ikke var så udbredt i Danmark. »Det er fornuftigt at antage, at gaskomfurer ikke er blevet mere populære siden 2017. Så situationen er nok ikke så alvorlig i Danmark« vurderer Yifan Du.

Der er dog stadig gaskomfurer i de danske hjem. Så hvad kan man så gøre ved de tilsyneladende store gaslækager? »Der er løsninger på det. Vi kan sætte standarder. Men det er ingen garanti. Og det kan være svært at lægge for meget ansvar over hos brugeren. For hvad gør du, hvis fru Jensen ikke er opmærksom på problemet og ikke lige ringer til komfurservicemanden hvert år?« spørger Gorm Bruun Andresen. For AU-lektoren vidner studiet om, at vi – så vidt muligt – bør udfase brugen af gaskomfurer og bytte dem ud med elkomfurer. »Ude i et køkken hos den enkelte er det sværere at kontrollere udslippet af gas end på et stort kraftværk.«

Artiklen er publiceret i samarbejde med videnskab.dk