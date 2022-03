Viden: Er veganske alternativer til kød sundhedsskadelige?

I 1924 blev Donald Watson vegetar i en alder af 14 år. Sammen med sin hustru og fire venner opfandt han 20 år senere udtrykket veganer. Hans kost bestod primært af nødder, æbler, tørret frugt, grøntsager og – når krigsrationerne tillod det – linser. Han ville blive målløs over det voksende udbud af veganske produkter, som man kan finde i supermarkederne nu til dags. Mens Donald Watsons kost viste sig at være sund, tegner der sig et andet billede for nogle af nutidens veganere.