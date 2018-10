Nyt gennembrud i hiv-forskning: Fem patienter er fuldstændig kureret

Et nyt gennembrud inden for hiv-forskning gør det nu muligt at give hiv-smittede et fuldstændig sygdomsfrit liv.

Spanske forskere fra IrsiCaixa-instituttet i Barcelona har ved hjælp af stamceller kureret i alt fem patienter, der har været smittet med hiv i mere end to år.

Det beskriver forskerne i en forskningsartikel i tidskriftet Annals of Internal Medicine, skriver DR.

Ifølge Jan Gerstoft, forsker i hiv på Rigshospitalet, har de spanske forskere opnået nogle meget interessante resultater, som »bringer vores viden på feltet videre«, men der dog tale om en farlig kur, tilføjer han.

»I forsøget startede de med 27 patienter, og otte af dem endte med at dø. Om det var på grund af behandlingen eller af deres sygdom kan være svært at sige,« siger han til DR.

Helt præcist har patienterne fået indopereret knoglemarv fra raske donorer, og det kan være en risikabel behandling. Der er nemlig risiko for, at donorvævets hvide blodlegemer, som produceres i knoglemarven, begynder at angribe patientens raske celler og ikke blot de hiv-smittede, skriver mediet.

De spanske forskere har dog kunnet konkludere, at fem af deres patienters blodprøver efter behandlingen var helt fri af hiv-virussen.

Studie: Folk i hiv-behandling kan ikke smitte andre

Med den medicin, der er udviklet på området i dag, kan man som hiv-smittet leve et normalt liv trods sygdommen, da medicinen holder virussen nede og forhindrer den i at sprede sig. Derfor bør den nye, risikable kur kun anvendes på alvorligt syge patienter med andre livstruende sygdomme end hiv, mener Jan Gerstoft.

Hiv - human immundefektvirus - er en såkaldt lentivirus, der trænger ind i kroppen gennem blod og andre kropsvæsker og nedbryder kroppens naturlige forsvar mod andre virus og bakterier. Blev man smittet med hiv, da epidemien brød ud i 1980'erne, var det lig dødsdom.