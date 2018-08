Ånden i glasset: Dine øjne afslører, hvad ånden vil sige

Du har sikkert selv prøvet det eller hørt om andre, som har kastet sig over det: Ånden i glasset.

Én eller flere deltagere sidder med fingeren på et glas. Rundt om glasset ligger alle alfabetets bogstaver. En ånd bliver tilkaldt, man stiller et spørgsmål, og glasset begynder at bevæge sig fra bogstav til bogstav for at danne ord som svar.

Nu viser dansk forskning, at man godt kan forudsige, hvad ’ånden’ vil sige. Det skriver Videnskab.dk.

Forskere fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Bielefeld Universitet i Tyskland har i et nyt studie fokuseret på deltagernes øjenbevægelser.

Forsøgsdeltagere på ouija-konference

Studiets førsteforfatter, Marc Andersen fra Interactive Minds Centre på Aarhus Universitet, tog i 2015 til byen Baltimore i USA.

Læs mere på Videnskab.dk: Hver femte dansker kan have oplevet et ’spøgelse’

I Baltimore blev en konference afholdt for folk, som kontakter ånder med et ouija-bræt, der fungerer efter helt samme princip som ånden i glasset.

Glasset er bare erstattet af et trekantet stykke plastik, kaldet en planchette, der kan bevæge sig rundt på en plade og pege på bogstaver, tal og enkelte ord som ja og nej.

På konferencen fik Marc Andersen 40 deltagere til at iføre sig eyetracking-udstyr, som kunne følge deltagernes blik, når det navigerede rundt mellem bogstaverne på brættet.

Samtidig blev seancerne optaget på video.

To blikke var lige så godt som et

Deltagerne blev sat sammen i par og bedt om to ting:

At stave til ordet 'Baltimore' på ouija-brættet. At gennemføre en seance med en ånd, som de plejer.

Læs mere på Videnskab.dk: Ånderne kan lide ABBAHelt som man kunne forvente, viste forsøget, at når deltagerne skulle stave til Baltimore, kiggede de på bogstavet, som planchetten skulle pege på som det næste.

Men forskerne opdagede også, at blikke fra to deltagere tilsammen er lige så gode til at forudsige det næste bogstav på brættet som én deltager, der staver til ordet Baltimore.

'Ånden' opstår, når mennesker interagerer

Med andre ord ser det ud til, at den enkelte deltager virkelig ikke kan regne ud, hvad der vil komme til at stå.

Men blikkene afslører, at én af de to deltagere tit vil have kigget på det næste bogstav, og at de derfor tilsammen ubevidst forudsiger, hvad 'ånden' vil skrive, især efter det første og andet bogstav, som ser ud til at blive sat sammen mere eller mindre tilfældigt.

Læs mere på Videnskab.dk: Virtuelle forsøg: Spøgelser og ånder bliver skabt i vores hjerne

»Det er ret utroligt, at der sidder to spillere, som hver især ikke kan forudsige, hvad 'ånden' vil fortælle dem,« siger Marc Andersen, postdoc på Institut for Kultur og Samfund, Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet.

»Det løser paradokset om, at de på den ene side selv producerer ordene, men at de på den anden side ikke ved, hvilke ord der fremkommer. På den måde kan man sige, at 'ånden' faktisk er en repræsentation af kollektivet, »vi’et«, det fælles, som kan opstå, når mennesker interagerer med hinanden,« siger Marc Andersen.

Andre artikler på Videnskab.dk

Rapport: Hver syvende dansker tror på spøgelser

Eske Willerslev: Derfor er videnskab og magi ikke modsætninger