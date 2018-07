Norge får sin første bandeordbog

»For fanden i helvede. Lort. Kraftedeme,« siger Ruth Vatvedt Fjeld, en velrenommeret professor ved Universitet i Oslo.

Det er en ny ordbog, som hun remser op fra, for Norge har nemlig fået sin egen bandeordbog. Det skriver det norske medie forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Det er på høje tide, mener Ruth Vatvedt Fjeld, der er sprogforsker med en særlig interesse i bandeord.

»Ordene har ikke været skrevet ned, fordi de har været tabu.«

Mange tusind grimme ord

Man kan finde en del bandeord i de almindelige ordbøger i dag, men der er stadig mange, som ikke er at finde.

Derfor var det et tidskrævende arbejde at finde frem til de 1.000 ord og udtryk, som har fået plads i bogen, der udkommer til efteråret.

Sprogprofessoren har måttet smuglytte for at finde frem til ord og udtryk.

»Jeg har været en meget ivrig lytter på sporvognen og i frokostpausen, blandt venner og småbørn. Jeg har udnyttet alle, jeg kender,« røber Ruth Vatvedt Fjeld, der også har set et hav af episoder af dramaserien 'Skam' og realityserien 'Big Brother' for at tjekke, i hvilken sammenhæng ordene bliver brugt.

Ruth Vatvedt Fjeld har desuden gennemtrawlet en database med 100 millioner ord fra diverse bloggere og andre folkelige kilder på nettet samt lusket rundt på debatsiderne på VG, der er Norges næststørste avis.

Som mangeårig sprogkonsulent for Norges public service-udbyder af radio og tv, NRK, har hun også noteret lingvistiske 'overtrædelser' på radio og tv.

Lort og sex

Afføring, kønsorganer og sex er gengangere i bandeordbogen, ligesom Gud og djævlen.

Sygdom er endnu en kategori i Ruth Vatvedt Fjelds bandeordbog.

'For pokker' - en gammel tysk betegnelse for kopper, udslæt og syfilis - er nok det mest kendte eksempel.

En stor del af ordene i ordbogen handler desuden om religion.

»De mest almindelige bandeord er nok 'fanden' og 'herregud',« siger Ruth Vatvedt Fjeld ifølge Videnskab.dk.

Selv kan hun godt finde på at sige 'hvad fanden i helvede', hvis hun bliver tilstrækkelig vred; helt i tråd med andre på hendes alder.

»Men jeg håber, der kommer til at gå meget lang tid, før jeg begynder at sige 'motherfucker'.«

Hvorfor bander vi?

Men hvorfor bander vi?

Blandt andet fordi det har en smertestillende effekt, ifølge engelsk forskning.

Forskerne testede, hvor længe studerende formåede at holde hænderne i iskoldt vand, og de klarede det i længere tid, hvis de bandede.

Sprogprofessor Gunnstein Akselberg ved Universitet i Bergen (UiB) siger, at mennesket har behov for at bande.

I en artikel fra Universitet i Bergen påpeger han, at mennesket altid har bandet - for eksempel talte romerne meget om lort.

I bandeordbogen har Ruth Vatvedt Fjeld inddelt bandeordene i kategorier, udfra hvor slemme de er. Det kan du læse mere om i artiklen på Videnskab.dk.

Dansk sprogforsker: Dansk bandeordbog ville være en god ide

Marianne Rathje, postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet, mener, at en dansk bandebordbog ville være en god ide:

»Det kan måske virke lidt underligt, at man gør noget, der er så spontant og sprogligt vildt, som det at bande, ofte er, til noget, der bliver gransket og sat ned i rammerne af en ordbog. Men det vil være fint at få overblik over vores danske bandeordforråd,« fortæller hun til Videnskab.dk.

