Hawkings seneste artikel: På sporet af parallelle universer

Den verdensberømte fysiker Stephen Hawking optræder, trods sin død, stadig i nye videnskabelige artikler.

Og i den seneste af slagsen anviser fysikeren sammen med sin kollega Thomas Hertog fra KU Leuven Universitet i Belgien, en vej til at lede efter parallelle universer. Det skriver en britisk partikelfysiker i en artikel på Videnskab.dk.

Studiet, med overskriften "A Smooth Exit from Eternal Inflation", udfordrer samtidig ideen om, at vores eget univers vil udvide sig i det uendelige.

Konvention: Universet er "ujævnt"

Ifølge det konventionelle billede var universet umiddelbart efter Big Bang styret af kvantemekanismens regler og "kvantefluktuationer".

Det medfører mærkværdig og uforudsigelig adfærd, hvor partikler for eksempel kan dukke op ud af ingenting og forsvinde igen.

Det betød også, at udvidelsen nogle steder gik meget hurtigere end andre, sådan at universet blev "ujævnt".

Men ifølge de fleste teorier sluttede kvantefluktuationerne i nogle områder, og det er i disse områder, at universet, som vi kender det, har mulighed for at eksistere.

Udvidelsen stopper igen

I det nye studie bruger Hawking og Hertog en teknik kaldet holografi til at granske strukturen i vores univers.

Holografi er en metode til at lagre optisk information, sådan at man kan betragte tredimensionelt rum som en todimensionel flade.

Efter at have begrænset mængden af information regnede de to forskere sig frem til, at universet formentlig ikke er ujævnt, som mange ellers hælder til, men at det nærmere er jævnt.

Det indikerer både, at universet ikke vil fortsætte med at udvide sig i det uendelige og samtidig, at der er flere, men ikke et uendeligt antal, af universer, skriver den britiske partikelfysiker.

Sætter os på sporet af andre universer

Hvis beregningen holder, er det faktisk gode nyheder, for med et begrænset antal universer kan forskerne forsøge at definere, hvor universerne er henne, og hvilke egenskaber de har.

Foreløbig ved ingen, om Thomas Hertog vil være i stand til at præcisere, hvordan fysikerne eventuelt kan lede efter andre universer end vores eget – det vil vise sig med fremtidige studier.

Selvom det nye studie er Stephen Hawkings sidste, arbejdede han også på andre teorier med forskere, der vil fortsætte med at bruge hans arbejde.

For eksempel forsøgte han sammen med kosmologer at afgøre, om fysisk information kan forsvinde i et sort hul.

Og da dette og lignende forskningsarbejder endnu ikke er blevet publiceret, har vi, trods hans død, stadig ikke hørt det sidste fra Stephen Hawking.