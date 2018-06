Kaffedrikkere er sundere - nu ved forskerne måske hvorfor

Flere befolkningsstudier har peget på, at kaffedrikkere i mindre grad dør tidligt, sjældnere udvikler kræft, bliver ramt af færre slagtilfælde og ikke så ofte får type 2-diabetes sammenlignet med folk, der ikke drikker kaffe.

Nu har tyske forskere fundet en mekanisme, der potentielt kan ligge bag nogle af de mulige sundhedsfordele. Det skriver Videnskab.dk.

I en lang række forsøg på mus kan forskerne fra Tyskland vise, at koffein aktiverer et protein, som er med til at beskytte hjertemusklens celler.

Samtidig kan forskerne vise, at mus, der får en mængde koffein, som svarer til fire kopper kaffe dagligt for et menneske, har en reduceret risiko for at udvikle åreforkalkninger.

»Disse resultater bør lede til nye og bedre strategier i forhold til at beskytte hjertet mod skader, herunder hensyntagen til kaffeindtaget i den ældre del af befolkningen,« argumenterer forskerne fra IUF-Leibniz Research Institute for Environmental Medicine i Düsseldor i en pressemeddelelse.

Musestudie: Sådan hjælper kaffe hjertet

Forskerne har lavet en lang række omfattende forsøg med koffein på celler og i mus.

De har specifikt set på, om koffein kan være den ingrediens i kaffe, som kan give den beskyttende effekt.

Resultatet af deres undersøgelser viser at koffein flytter et protein, kaldet p27, ind i mitokondrierne (cellernes kraftværk) i hjertecellerne.

Proteinet beskytter hjertecellerne mod celledød og kan hjælpe kroppens helingsproces efter en blodprop i hjertet.

I et andet forsøg lavede forskerne eksperimenter med fede mus, gamle mus og mus, der var disponerede for at udvikle type 2-diabetes.

Her fandt de, at alle de mus, som fik koffein svarende til fire kopper kaffe om dagen, oplevede langt færre skader på hjertet end de mus, som ikke fik koffein.

Koffeinfri kaffe beskytter mod type 2-diabetes

Forskningsresultatet kommer også med nogle overraskelser.

Det fortæller lektor Kjeld Hermansen fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, der har læst det nye, tyske studie.

Tidligere studier har nemlig peget på, at noget andet end koffein spiller den helbredsmæssige fordelagtige rolle i kaffe.

»I vores rapport fra 2015 konkluderede vi da også, at det har været svært at afgøre, om effekten kommer fra koffein eller de øvrige komponenter i kaffe. Og der er mere end 200 forskellige stoffer i kaffe,« siger Kjeld Hermansen.

Den danske forsker slår også fast, at resultatet ikke betyder, at alle nu skal til at fylde sig med kaffe for at forlænge livet eller beskytte sig selv mod sygdomme.

Forskningen er på et alt for tidligt stadie til, at man kan drage så anbefalende konklusioner.

Desuden påpeger Kjeld Hermansen også, at forsøgene i det nye studie er lavet alene på mus, og det er ikke til at sige, om den samme mekanisme også findes blandt mennesker.