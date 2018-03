Ny teknologi gør din smartphone til en blodtryksmåler

I USA har en gruppe elektroingeniører fremstillet en blodtryksmåler, der er så lille, at den i princippet kan bygges ind i en smartphone.

Miniature-måleren kan gøre det meget lettere og noget hurtigere at tage blodtrykket. Som bruger skal man blot presse sin pegefinger mod sensorer på mobilens bagside i et halvt minut, så dukker resultatet op på skærmen. Det skriver Videnskab.dk.

»Det er et godt initiativ. Alt, hvad der kan gøre det lettere for befolkningen at måle blodtrykket og udbrede blodtryksmålinger, hilser vi velkomment,« siger Niels Henrik Buus, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital og formand for Dansk Hypertensionsselskab.

Ikke helt så præcis

Blodtryksmåleren er baseret på en tryksensor samt en optisk sensor – en form for kamera – der kan måle blodgennemstrømningen i fingeren.

Den blev testet på 35 forsøgspersoner, hvoraf de 32 lynhurtigt fandt ud af, hvordan den skulle bruges.

Resultatet af forsøget blev, at den kompakte måler er lige så nøjagtig som de blodtryksmålere, der kræver en oppustelig manchet til at sætte om fingeren.

Til gengæld er den knap så præcis som de langt mere udbredte blodtryksmålere med en manchet, der skal sættes om overarmen.

Skal testes mere grundigt

I første omgang er blodtryksmåleren ikke bygget direkte ind i mobiltelefonen, men i stedet i et 3D-printet cover til at sætte bag på mobilen.

Ingeniørerne har dog ideer til, hvordan den kan gøres endnu mindre og ikke mindst billigere ved i højere grad at udnytte det hardware, en almindelig smartphone allerede rummer – specielt kameraet.

»Så kan det godt være, at det ikke er superpræcist, men hvis man måler et forhøjet blodtryk, kan man gå til lægen og få det tjekket rigtigt. Det vil nok altid være manchet-målingerne, der er vores facitliste,« siger Niels Henrik Buus.

På grund af usikkerheder i forskernes studie ser Niels Henrik Buus gerne, at apparatet blev testet mere grundigt.

Mange lever i uvidenhed

Ifølge Hjerteforeningen, der arbejder med forebyggelse, patientstøtte og forskning i hjerte-kar-sygdomme, har cirka en femtedel af alle voksne danskere forhøjet blodtryk.

Det svarer til knap en million mennesker, og omkring 30 procent af dem ved ikke, at de lider af forhøjet blodtryk. Det er nemlig ikke en lidelse, man nødvendigvis mærker noget til.

Hos foreningen er de enige i, at der skal flere studier til, før en smartphone-blodtryksmåler kan anbefales. Desuden skal man være opmærksom på risikoen for sygeliggørelse, siger rådgivningsleder Hanne Balle:

»Der kan være en fare ved, at vi monitorerer os til hudløshed, når vi nu har mobilen lige ved hånden. Selvfølgelig skal man passe på sig selv, og det er bedre at forebygge end at helbrede, men man må ikke falde i den anden grøft og overdrive helbredsovervågningen. Så kan man gøre mere skade end gavn.«