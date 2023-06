Rosé-testen: Her er 13 tysktalende tørstslukkere til at skylle de lune sommeraftener ned med

Andreas Gsellmann

2022 Rosé

Pris: 119 kr., forhandler: Vinimondo

Fremragende saft! Vi taler om biodynamisk rosé, der snildt kunne gøre sig i naturvinskategorien, uden at det på nogen måde skal lyde negativt. Et energibundt af en vin, befriende anderledes i stilen, på en gang moderne og old school rosé. Blend på to af Østrigs mest interessante indfødte blå druer, st. laurent og blaufränkisch Druerne er håndhøstet og blidt fodtrampet i åbent cementkar, skind og skaller er udblødt i mosten i 2,5 timer, hvorefter vinen er gæret på 500 liters træfade. Efter fire måneders modning på de døde gærrester er vinen omstukket til 1.000 liters amforaer, hvor den har fået lov til at hvile, inden den blev flasket i foråret med minimal svovltilsætning og uden filtrering. Det har givet spændstig vin med dyb rosa farve. Tænk Tavel uden al tyngden og alkoholen. Den har stadig en forjættende balance og lethed over sig, uden at mangle hverken frugt eller karakter. Kun lige knap 12 volt og gæret helt tør. Strutter af søde kirsebær, skovbær, engblomster, grønne urter, mandel og en lille gærnote. Enormt harmonisk og behagelig vin, der både er tørstslukkende og pirrende for krop og sind. 91 point.