Ud over at hummus er en af verdens lækreste retter, skulle det også være en af verdens ældste. Kikærten var nemlig en af de første afgrøder, som mennesket begyndte at dyrke for cirka 10.000 år siden i området omkring nutidens Tyrkiet, og man kan spore hummussens oprindelse helt tilbage til dengang.

Retten siges at stamme fra