04/02/2022 KL. 20:30

For abonnenter

Spis UFO’erne i fryseren og del frugten op for holdbarhedens skyld

De stigende elpriser er også begyndt at ramme fødevareproducenterne, og det smitter af på, hvor meget forbrugerne må punge ud for fødevarer. Heldigvis er der flere ting, man selv gøre for at forlænge holdbarheden.