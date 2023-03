Migræne rammer typisk kvinder hårdere end mænd

Migræne kommer i anfald, som kan vare fra få timer og op til flere døgn.

Selv om migræne ofte kan behandles med lægemidler, kan sygdommen ifølge forskerne være særdeles belastende og have store konsekvenser for livskvaliteten.

Men det nye studie viser også, at migræne kommer til udtryk på forskellige måder, alt efter om det er kvinder eller mænd, der har det.

En af forklaringerne kan være niveauet af østrogen i kroppen, siger Mona Ameri Chalmer.

- Vi viser i vores studie, at kvinder har mere hyppige anfald, og deres anfald er også gennemsnitligt sværere end mændenes. Teorien er, at risikoen for og sværhedsgraden af migræne modificeres af hormoner som blandt andet østrogen.

- Selv om både mænd og kvinder producerer østrogen, producerer kvinder langt mere end mænd med større udsving på grund af menstruationscyklus, siger Mona Ameri Chalmer i pressemeddelelsen.