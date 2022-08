Også i Danmark har Snapchat været genstand for kritik efter sager om narkosalg via appen. Så sent som i marts i år blev en 29-årig kvinde fra Svendborg dømt for salg af 500 gram kokain og 250 gram amfetamin gennem en periode på halvandet år, hvilket hovedsaglig foregik via Snapchat, skrev Fyns Politi.

Appen har også været omdrejningspunkt for flere tilfælde af grooming, altså seksuelle krænkelser af bl.a. mindreårige. F.eks. blev en 59-årig mand fra Taastrup kort før årsskiftet idømt halvandet års fængsel for at krænke 51 piger i alderen 11 til 15 år seksuelt via appen. Han blev dømt for at have skabt kontakt til pigerne via en venneanmodning og senere ført samtalerne over på seksuelle emner og sendt nøgenbilleder af sig selv - og har bedt pigerne om at gøre det samme.

Ifølge DR Medieforsknings rapport ”Medieudviklingen i 2021” bruger 26 pct. af danskerne Snapchat dagligt. Det er en lille stigning fra 25 pct. i 2020. Brugerne bruger i gennemsnit 32 minutter på appen hver eneste dag.

Snapchat har en officiel aldersgrænse på 13 år.