Google TV er det samme system, som er indbygget i mange af markedets nye tv’er. Her er adgang til et væld af apps og streamingtjenester fra Google Play – den samme butik som Android-mobilerne hiver deres indhold ned fra. Der er også mulighed for at styre smart-enheder i hjemme og meget andet, og du kan selvfølgelig også caste stort set alt fra din mobil op på skærmen, som vi kender det fra den klassiske Chromecast.