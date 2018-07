Samsung Galaxy Tab Active 2: Tablet til den hårdtarbejdende

Det er en robust sag udført i hård plast og med en bagside, der kan tages af, så batteriet kan skiftes. Der medfølger også et tykt cover i blød gummi, så Active2 bliver endnu mere modstandsdygtig overfor slag, stød og vand. Den er IP68-certificeret og således skabt til at kunne klare en tur under vand samt fald fra op til 1,2 meter. Vi testede begge dele og den klarede det fint.

Der er USB C-indgang og minijack i bunden, og under skærmen er der fysiske navigationsknapper for mere ”hands-on” kontrol. Touchskærmen kan desuden betjenes med handsker på, og så følger Samsungs S Pen med, så du også kan skrive noter og tegne i hånden. Du kan logge ind med både fingeraftrykslæser og ansigtsgenkendelse. Sidstnævnte er ret langsom, men du kan vælge at skifte til en ”hurtig tilstand”, som dog er mindre sikker.

Samsungs erhvervsløsning KNOX er også en del af pakken, så du får stærk sikring af data, mulighed for multitasking m.m. Skærmen er ikke verdens bedste, og på ydelsen er Active2 ret sløv, men så længe man holder sig til almindelige arbejdsopgaver, vil man næppe komme i underskud. Alt i alt virker doseringen af features og ydelse ret fornuftig. Fremfor at fylde Tab Active 2 med overflødige kræfter, har Samsung plukket et godt udvalg af funktioner, der giver fordele for den arbejdende.

