20/08/2023 KL. 10:50

For abonnenter

Psykolog tager soveposen med ud under åben himmel: Kan det kurere os at sove i naturen?

I en ny bog fortæller den norske psykolog Johanne Refseth, hvordan hun kurerede sin kærestesorg ved at blive en udesovende friluftselsker. Men bliver man faktisk gladere af at sove under åben himmel?