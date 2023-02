Vi var havnet midt i et skønt lille gedemarked. Bardok var stuvende fyldt med glade mennesker, hovedsageligt unge i 20’erne, kærestepar og snakkesaglige slyngveninder, der sad som sild i en tønde og råbte til hinanden for at trænge igennem det muntre spektakel, der var givet fri under rislampernes diffuse skær, mens naturvinen flød ved de spraglede borde.