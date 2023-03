24/03/2023 KL. 06:30

For abonnenter

»Jeg har aldrig haft én identitet, jeg har hele tiden ændret mig«

Siden teenageårene har migræne dikteret Jeanette Andersens liv. De kroniske smerter har sat en stopper for store drømme og har gang på gang tvunget hende til at finde sig selv på ny. Hvilket menneske står tilbage, når smerterne altid vil have deres vilje?