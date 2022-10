30/10/2022 KL. 11:25

Anni Rasmussen fik opdaget en blodprop efter et gratis synstjek hos optikeren

Flere danskere end tidligere bliver i dag henvist til lægen efter at have fået foretaget et gratis synstjek hos optikeren. Ifølge en professor i øjensygdomme kan de mange henvisninger dog både være en god og en dårlig ting.