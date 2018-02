Hvor er det mest beskidte sted i dit køkken? Svaret vil nok overraske dig

Køkkenet er det sted i hjemmet, som de fleste helst ser er rent og bakteriefrit. Sådan forholder det sig dog sjældent, fordi køkkenet er svært at holde rent, og fordi de fleste danskere ofte falder i en række rengøringsfælder, som giver bakterierne i køkkenet frit spil.

En undersøgelse lavet af det amerikanske forskningsinstitut, NSF International, viser, at størstedelen af de bakterier, der findes i hjemmet, ikke findes der, hvor de fleste tror, de gør. Mange tror, at toiletsædet er den største bakteriesynder, men det er ikke tilfældet.

Faktisk viser undersøgelsen, at det er køkkensvampene, karkludene og viskestykkerne, der er de store bakterieskurke, og at flere end 75 procent af de klude og svampe der blev undersøgt, indeholdt colibakterier. Desuden viste undersøgelsen, at der var colibakterier på:

45 procent af køkkenvaskene

32 procent af køkkenskabene

18 procent af skærebrættene

Sammenlignet med et almindelig toiletbræt indeholder en køkkensvamp 200.000 gange flere bakterier målt på en enkelt kvadratcentimeter.

Desuden viser en ny undersøgelse lavet af BBC, at selvom man sørger for at rengøre sine køkkenborde med desinficerende rengøringsmiddel, så gror de bakterier, der måtte være på bordet, ufortrødent videre. Derfor skal man ikke regne med at kunne blive sine køkkenbakterier kvit.

Der er dog ting, man selv kan gøre, hvis man vil holde bakterierne lidt i skak. Ifølge magasinet Good Housekeeping skal man først og fremmest sørge for at udskifte svampe og karklude jævnligt og samtidig sørge for at holde dem så tørre som muligt. Hvis man vil føle sig endnu mere sikker, kan man putte dem i mikroovnen én gang om ugen for at dræbe de bakterier, der måtte være tilbage.

Det er også en god idé at have ét skærebræt til kød og ét til grønsager, da de bakterier, der sidder på råt kød, kan være mere skadelige end andre bakterier og ikke bør komme i kontakt med andre madvare.

Ifølge NSF International er dog vigtigt at huske på, at de færreste colibakterier er farlige, og at mange af de bakterier, som findes i dit køkken, faktisk er gavnlige for dit helbred. De hjælper med at opretholde et sundt imunsystem.