”Parents Playlist” er en musikalsk fremstilling af forældreskab – primært for forældre født i 1970’erne

På et rundt, rødt plateau står fire mennesker. De to lyslilla-klædte musikere Anna Kathrine Lystbæk og Jonas Ervolder Bové er iført barnlige, pastelfarvede, strikkede tophuer og står med hvert deres kæmpe tøjdyr i armene. Skuespillerne Thomas Nielsen og Laura Kold – i rød glimmerkjole og en høj, julegranprydet hovedbeklædning – er kommet direkte fra forrige scenes juleaftensfejring, der endte i en tvillingefødsel. Foran dem står et stort, lysende plasticrensdyr, og deres hænder er fulde af overfyldte Føtex-poser og de farverige børnedyner, som gør det ud for spædbørnene. Sammen leverer de fire en sær, flerstemmig version af børnesanghittet ”Baby Shark”, der i sekvenser meget overraskende kammer over i ”Bohemian Rhapsody”.