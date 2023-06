Forfatteren Saynab Farah Dahir debuterer som dramatiker med monologen ”Rebound”, der spiller på Mungo Park i Allerød i samarbejde med teatergruppen Danskdansk. Og det er blevet til en frisk og morsom forestilling om at føle sig som en fiasko som nylig dumpet kvinde, mens chancen for at få børn drastisk nærmer sig sidste udkald.