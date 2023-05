Man siger, at for mange kokke fordærver maden. Det samme gør sig nok gældende for dramatikere. Syv personer er krediteret for at have været med til at skrive teksten til Aalborg Teaters nye forestilling ”Drømmefabrikken”.

Det drejer sig om instruktør Hans Henriksen, instruktørassistent Winnie Arnum Handberg, dramaturg Jens Christian