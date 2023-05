Det ligger som en sort sky over vores nations samvittighed, at vi engang brændte hekse på bålet. Det er naturligvis forfærdeligt i sig selv, men ikke mindre forkasteligt er det i forhold til nutidens moralsæt, at disse såkaldte hekse i virkeligheden blot var ofre for lokal sladder, overtro, mistro og magtmisbrug.

”Hex” på Det