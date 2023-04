Midt på scenen i Mikkel Rostrups scenografi, hvor meterhøje totter af korn står jævnt fordelt over hele scenegulvet, sidder skuespiller Andrea Øst Birkkjær i en transportabel, foliebelagt svedekasse. Hun har en lyserød sovemaske for øjnene og sidder helt ubevægelig. Til højre for hende er placeret en stor fladskærm, der viser