Der er ingen tvivl om, at man i vore dage kommer skidt afsted, uanset hvordan man vælger at besætte rollerne i musicalen ”Miss Saigon”, der mestendels foregår i Vietnam. Faren for beskyldninger om kulturel appropriation er overhængende, og måske derfor har Det Ny Teater valgt at flyve et væld af musicalperformere med asiatisk udseende ind.