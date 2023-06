Black Eyed Peas har aflyst koncert på Tinderbox

Festivalen, der løber af stablen i Tusindårsskoven i Odense, kan dog samtidig afsløre, at der allerede er lavet en aftale med en ”fantastisk artist”.

- Hold derfor øjne og ører åbne, for vi kan snart løfte sløret for, hvem det er, skriver Tinderbox.

Black Eyed Peas er kendt for sange som ”Where Is The Love”, ”My Humps” og ”I Gotta Feeling”.

Gruppen blev grundlagt i 1995 og havde sin storhedstid i 00’erne.

I dag består den af tre personer, der går under kunstnernavnene will.i.am, apl.de.ap og Taboo.