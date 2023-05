Grand Prix-kender: Danmark hører til i toppen af Eurovision

- Med det her resultat kan kontrasterne ikke være større for Danmark, siger Ole Tøpholm og uddyber:

- Når Eurovision næste år bliver i Sverige, skal vi virkelig udtænke et koncept, hvor vi kommer stærkt igen. For med tre nordiske lande i top fem, er det her et bevis på, at Danmark hører til oppe i toppen. Vi skal derop med de andre nordiske lande.

For syvende gang i historien står Sverige som vinder af det internationale melodigrandprix og tangerer dermed Irlands rekord.

De har simpelthen fundet melodien så at sige.

- Svenskerne har kørt det meget professionelt og tager det virkelig seriøst. Det er nærmest, som om at meningen med public service-tv i Sverige er at vinde Eurovision, siger Ole Tøpholm.