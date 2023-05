Ed Sheeran vandt sag om plagiat

De har hævdet, at Ed Sheerans pladeselskab, Warner Music Group, og udgiveren, Sony Music Publishing, skylder dem en del af overskuddet for angiveligt at have kopieret sangen.

Men torsdag har nævninger fastslået, at arvingerne til Ed Townsend ikke har bevist, at Sheeran, Warner Music Group eller Sony Music Publishing har krænket deres ophavsretlige interesser, skriver Reuters.

Retssagen har fundet sted på Manhattan i New York City. Ifølge AFP rejste Ed Sheeran rejste sig og krammede sit hold, efter at nævninger havde afgjort, at han ”uafhængigt” skabte sin sang.