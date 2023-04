Warner Music satsede stort på D-A-D. I september 1989 skrev det danske band under på en international pladekontrakt på én mio. dollars, navnet blev - af frygt for repressalier fra Disney - ændret fra Disneyland After Dark til D-A-D, og da albummet ”Riskin’ It All” lå klar i 1991, var alt kørt i stilling for at realisere det helt store gennembrud i USA. Forsanger, Jesper Binzer, guitarist, Jacob Binzer, bassist, Stig Pedersen og daværende trommeslager, Peter Lundholm Jensen, nåede da også at leve livet som feterede rockstjerner. For en stund.