Det er ikke let at være nogen, sammenfattede digter Dan Turèll engang.

Det er altså heller ikke let at være ”superstjernen” Ed Sheeran, der ellers er et af nutidens absolut mest succesrige popnavne.

Den engelske sangskrivers nye album kredser om fortvivlelse, depression og tilsyneladende ligefrem selvmordstanker. Konkret tager nedturen bl.a. afsæt i tabet af en nær ven, og at Sheerans hustru blev ramt af sygdom under graviditeten.