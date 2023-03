Efter kæmpe aflysning: Nik & Jay er tilbage

De aflyste sidste år fire store arenakoncerter i deres Længe leve drømmene-tour, som skulle være holdt i foråret.

På grund af coronapandemien havde duoen ikke haft tid nok til at forberede sig og dermed gøre koncerterne så gode, som Nik & Jay havde regnet med.

- Idéen om Længe leve drømmene-touren startede helt tilbage i 2019, og som vi alle ved, er der sket en hel del siden dengang.

- Som tiden er lige nu og her, er det bare ikke muligt hverken at forberede eller afholde store indendørs koncerter for tusind, tusindvis af mennesker, lød det blandt andet fra gruppen i en video på Facebook fra januar 2022.