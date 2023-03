Macklemore og Tobias Rahim spiller til Fredagsrock

Tivoli forventer, at der bliver stor interesse for de to koncerter med Thomas Helmig og for koncerterne med Macklemore og Tobias Rahim.

Derfor kræver det ud over billet en pladsreservation, hvis man vil opleve dem på scenen.

Tivoli skriver i pressemeddelelsen, at pladsreservationen er gratis, og at man kan reservere plads fra 14 dage før den koncert, man vil se.

2023 er den 26. sæson for Fredagsrock i Tivoli.