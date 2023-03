50 år og 45 mio. solgte eksemplarer senere: Det er stadig en af historiens bedste rockplader

Bevares, Pink Floyd var allerede store i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne.

Især hjemme i England havde sange som ”Astronomy Domine” fra debutalbummet ”The Piper at the Gates of Dawn” (1967) og ”Echoes” fra mesterværket ”Meddle” (1971) for længst sikret London-bandet en trofast fanskare.