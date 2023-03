- Derfor har vi denne gang valgt at spille to dage i træk, og jeg er sikker på, at det bliver magisk at stå i den smukke have omgivet af kulørt lys og alle jer smukke mennesker, siger Thomas Helmig i pressemeddelelsen.

Thomas Helmig lægger ud med at optræde til Fredagsrock den 28. juli.

Da han senest optrådte ved Fredagsrock i 2013, måtte Tivoli lukke portene grundet stor publikumstilstrømning.

Skulle det ske, at man går forgæves den 28. juli, har man chancen igen dagen efter - den 29. juli.