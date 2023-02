Justin Bieber aflyser to koncerter i København

I oktober udsatte den canadiske sanger sin verdensturné, og det betød, at to danske koncerter også blev udskudt. Det er erstatningen for de koncerter, der nu bliver aflyst.

- Efter at være kommet af scenen blev jeg grebet af udmattelse, og jeg indså, at jeg blev nødt til at prioritere mit helbred lige nu.

- Så jeg har tænkt mig at tage en pause fra turnéen. Jeg skal nok blive okay, men jeg har brug for tid til at hvile og få det bedre, sagde han dengang.

Om der vil komme nye koncerter med sangeren vides ikke endnu. På TicketMasters internationale hjemmeside fremgår det, at andre koncerter på hans verdensturné er enten aflyst eller udskudt.