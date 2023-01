Blandt de største offentliggjorte pengesummer, som er givet for et helt livsværk af musik, er omkring en halv milliard dollar - tilsvarende cirka 3,3 milliarder kroner - som Sony betalte for Bruce Springsteens bagkatalog.

I pressemeddelelsen kalder Merck Mercuriadis ifølge Variety handlen med Justin Bieber en af de største nogensinde med en kunstner under 70 år. Det begrunder han med Justin Biebers popularitet.

Rettighedsindehaverne kan eksempelvis få betaling, når den musik, de har rettighederne til, bliver brugt offentligt.

Nyheden om, at Justin Bieber har solgt sit sangkatalog, kommer, efter at han for nylig udskød de resterende koncerter i sin turné.

Turnéen skulle oprindeligt have været afviklet i 2020, men den er blevet udskudt eller forsinket i flere omgange ifølge Variety.