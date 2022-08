Dermed vil 160.000 personer over de fire dage få muligheden for at synge med på megahits som ”Shape of You” og ”Perfect”, og det er tilsyneladende flere end nogen anden kunstner nogensinde tidligere har kunnet samle på dansk jord ved et lignende arrangement.

Oprindeligt skulle Ed Sheeran efter planen kun spille en enkelt koncert på dansk jord, men efterspørgslen var så stor, at billetter til yderligere tre koncerter blev sat til salg.

Scenefolk har de seneste uger arbejdet på at bygge en speciallavet koncertplads i Øresundsparken, hvor selve scenen står i midten, mens der er opstillet tribuner hele vejen rundt.