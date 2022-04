Rapperen Niarn var kendt for kompromisløs rap om sit kulørte liv med backstagefester og narkotika. I 2014 meddelte Niels Roos – det borgerlige navn bag Niarn – at han havde lagt sin rap-karriere i graven efter mange turbulente år med alkohol og stofmisbrug. Et liv, der kulminerede med en indlæggelse på intensivafdelingen i Hvidovre.