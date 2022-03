Gospeltrio stikker ud i anonymt grandprixfelt

- Melodien fejler ikke noget, den er såmænd meget god og alt det der, men den er heller ikke nyskabende. Det behøver en grandprixsang heller ikke at være.

- Den skal bare ramme den rigtige energi på det rigtige tidspunkt, siger Ole Tøpholm.

I år er det alene seerne, som vælger vinderen af melodigrandprixet, og de stemmer typisk på festlige og farverige sange.

Det bringer formentlig ballader som Junckers ”Kommet for at blive” og Patrick Dorgans ”Vinden suser ind” i bunden af feltet, vurderer Ole Tøpholm.

Både han og Per Marxen understreger, at præstationen på selve aftenen også har betydning for det endelig udfald. Skulle Conf3ssions falde igennem, peger begge på gruppen Reddis Remee og Chief 1-producerede nummer, ”The Show”.