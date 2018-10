Supergruppe tilbage efter 11 år pause

Damon Albarn har travlt.

Med tegneserieensemblet Gorillaz, sin solokarriere og lejlighedsvist bandet, der hele begyndte i: Blur.

Nu er det annonceret, at bandet The Good, The Bad & The Queen - bestående af Damon Albarn, Simon Tong fra The Verve, Paul Simonon fra The Clash samt Fela Kuti-trommeslageren Tony Allen - udgiver det nye album ”Merrie Land” den 16. november.



Albummet kommer til at fungere som længe ventet opfølger til det selvbetitlede debutalbum fra 2007. Damon Albarn har annonceret det nye album via Twitter.

Mens Blur og Gorillaz har optrådt utallige gange i Danmark - sidstnævnte imponerende eksempelvis på årets Roskilde Festival - har The Good, The Bad & The Queen kun besøgt Danmark en enkelt gang. Det skete i forbindelse med uddelingen af Kronprinsparrets kulturpris i Operaen i 2007.

Den koncert fik Albarn & Co. seks af seks mulige stjerner for i Jyllands-Posten, hvor koncerten blandt andet blev beskrevet således:

»Iført mørkt jakkesæt dumpede Damon Albarn dovent ned bag klaveret, rodede sig i sit karakteristiske morgenhår og dirigerede strygerkvartetten sikkert gennem det sørgmodige åbningsnummer ”History Song”.

Den 67-årige Tony Allen viste sig som klassens talentfulde problembarn. Han fulgte sine egne spilleregler bag trommesættet og bevægede sig flere gange langt væk fra melodien, mens Paul Simonon på bedste punk-manér trodsede rygeforbudet og lod sine tunge basgange danne en utraditionel ramme om sangene.

Damon kiggede overbærende på sine medmusikanter, og han havde da heller ikke noget at frygte. Melodierne er stærke nok til at modstå alle benspændene. Det er netop det, der gør The Good, The Bad And The Queen til noget specielt. Her er en række klassiske og svært iørefaldende popsange, som når nye højder i de uforudsigelige omgivelser.«

Nu må vi håber, at Damon Albarn nyfundne fokus på The Good, The Bad & The Queen resulterer i endnu en koncert på dansk grund.