Se videoen: U2 hyldede Kim Larsen ved sin koncert

»This is my life. This is my time.«

Sådan lød det fra scenekanten søndag aften, da rockbandet U2 gav sin anden danske koncert i træk i Royal Arena, København.

Den 58-årige forsanger Bonos ord blev på storskærmen ledsaget af et stort portræt af sangeren Kim Larsen, der samme morgen var sovet stille ind efter længere tids sygdom.

»Han var en del af barndommen, ungdommen og voksenlivet«​: Danskerne mindes Kim Larsen

Citatet stammer fra Kim Larsen-hittet ”This Is My Life” fra Gasolin-pladen ”Efter endnu en dag” fra 1976, og den rørende hyldest blev foreviget af flere af koncertgæsterne, der brød ud i jubel over, at det irske band dedikerede koncerten til det danske nationalklenodie, før det fortsatte med sin egen sang ”There is a light”.

Siden søndag morgen er det strømmet ind med afskedshilsner til den folkekære sanger, og foran Kim Larsens opgang og stamværtshus i Odenses gamle kvarter vidner et voksende blomsterhav i disse timer om sangerens store eftermæle.

Kim Larsen var omgivet af sine nærmeste, hustruen Liselotte og de seks børn, Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui, da han døde.

Familien har oplyst, at den sidste afsked sker helt privat, og at man ikke ønsker en offentlig bisættelse.