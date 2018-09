Legendarisk rockgruppe giver koncert i Danmark

For første gang i otte år lægger ørnene an til landing på dansk jord.

Det californiske softrockband Eagles spiller i Royal Arena i København den 10. juni i 2019, har Ticketmaster fredag afsløret.

Eagles er et af de bedst sælgende bands i amerikansk musikhistorie. Albummet ”Their Greatest Hits (1971-1975)” har solgt 38 mio. eksemplarer og er dermed det mest solgte nogensinde, mens ”Hotel California” har været det tredje bedst sælgende album i historien. Det opgjorde USA’s pladeindustri (RIAA) i august.

Til november udgives opsamlingsalbummet ”Legacy”. På Europaturnéen, der bl.a. bringer bandet til København, kan publikum opleve klassikere fra hele bagkataloget. Heriblandt hits som ”Hotel California”, ”One of These Nights” og “Life in the Fast Lane”.

Eagles, der blev dannet i 1971, har undertiden haft flere udskiftninger i besætningen, og i 2016 døde det stiftende medlem, sangeren og guitaristen Glenn Frey efter længere tids sygdom.

Don Henley er således den eneste tilbageværende ørn, der har været med fra begyndelsen. Derudover består Eagles i 2018 af Joe Walsh og Timothy B. Schmit, countrystjernen Vince Gill og Deacon Frey, som er søn af Glenn Frey.

Eagles var sidst i Danmark i 2011, hvor bandet optrådte på markedspladsen i Hjallerup.

Billetsalget til arenakoncerten begynder kl. 10 den 5. Oktober.