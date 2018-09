Metallica kommer til Danmark næste år

Efter en rost koncert i Boxen i Herning tidligere i år bliver det københavnernes tur til at få besøg af Metallica i 2019.

Det sker 11. juli, hvor det bliver Telia Parken i København, der skal lægge hus til en koncert. Det oplyser arrangøren, Live Nation, i en pressemeddelelse.

Med hits som "Master of Puppets", "Enter Sandman" og "Nothing Else Matters" er Metallica blevet et af verdens største heavy metal-bands.

Midaldrende Metallica forfører stadig masserne Knap 40 år og mere end 100 mio. solgte plader inde i karrieren kan Metallica stadig spille fra de yngre kolleger.

Koncerten i København er et led i "Worldwired"-turnéen, og Metallica skal spille 25 koncerter i 20 lande i løbet af foråret og sommeren næste år.

Selv om bandet allerede i maj afsluttede en turné i Europa, vil der denne gang være fokus på udendørskoncerter på stadioner, i parker og endda en koncert på et slot.

Sidste gang Metallica spillede i Parken, var i 2004.

Her slog bandet publikumsrekorden ved en enkeltstående koncert i Boxen i Herning, da 15.300 mennesker overværede "Worldwired"-koncerten.

I juni modtog Metallica som det første metalband nogensinde en af musikbranchens mest prestigefyldte priser, nemlig den svenske Polar Prize.

Det var den danskfødte trommeslager Lars Ulrich og bassisten Robert Trujillo, der modtog prisen på vegne af bandet.

Prisen er tidligere givet til artister som Patti Smith, Paul Simon og Paul McCartney.

Under 2019-turnéen vil det svenske rockband Ghost og den norske punktrio Bokassa være med hele vejen.

Koncerten i juli næste år bliver den første i Parken siden 2004.

Billetsalget starter fredag 28. september klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

Medlemmer af bandets fanklub har dog mulighed for at anskaffe sig billetter allerede tirsdag 25. september.